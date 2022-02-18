يختطف حفيدته من والديها ويخفيها فى درج سرى بمنزله عامين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أخفى أمريكى حفيدته أسفل سلم المنزل لمدة سنتين، حيث عثرت شرطة أميركا على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، في حالة جيدة رغم اختفائها لمدة عامين فى غرفة سرية تحت سلم فى منزل جدها الذى اختطفها من والديها، بحسب "فوكس نيوز".

وقبل هذه الواقعة بسنتين جرى إبلاغ شرطة أمريكا عن اختفاء الطفلة بيزلى شولتس من منزلها في مرتفعات كايوجا بولاية نيويورك في 13 يوليو 2019، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، ليصبح خبر جد يخبئ حفيدته بعد خطفها لمدة سنتين أسفل سلم منزله أحد أبرز أخبار الغرائب في أميركا.

وبعد عامين من اختفاء الطفلة، تلقت الشرطة بلاغا بأن الطفلة محتجزة على بعد حوالي 170 ميلاً من المكان الذي اختفت فيه، حصلت الشرطة على أمر تفتيش للممتلكات، ومع بدء البحث نفى صاحب المنزل وهو الجد أي معرفة بمكان بايزلي، وقال للضباط إنه لم يرى حفيدته منذ أن تم الإبلاغ عن اختفائها في عام 2019، ليتبين بعد ذلك أن الجد يخبئ حفيدته.

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