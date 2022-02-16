«ماكوري» يستعرض محطات استثنائية من رحلته في «إكسبوجر»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

استضاف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» خلال فعاليات دورته السادسة، المصوّر العالمي الشهير ستيف ماكوري، في جلسة حوارية بعنوان «مساعٍ فردية.. رحلة ستيف ماكوري الشهيرة»، سرد خلالها خلاصة تجربته في عالم التصوير طيلة عقود، وتحدث عن أبرز المحطات في حياته المهنية، والمواقف والأحداث التي لم تفارق مخيّلته يوماً.

وقال: «أحب الإضاءة البسيطة، وأبتعد عن الساطعة. كنت أضطر أحياناً للتوجه إلى موقع ما مرات كثيرة لأحظى بمستوى إضاءة يخدمني في التقاط الصورة التي أريد».

وتحدث عن صورة وُصفت بأنها «أبرز الصور الأيقونية عبر العصور»، وهي الصورة الشهيرة التي التقطها لفتاة أفغانية تنعكس قساوة الحرب على ملامحها البريئة وعينيها الخضراوين الحادّتين، إذ أوضح أنه التقى هذه الفتاة صدفة في أحد مخيمات اللجوء بمنطقة بيشاور الباكستانية.

وأكد أنه نسي أمر تلك الصورة لبعض الوقت قبل أن تتحول إلى أيقونة أسهمت في جمع مساعدات كبيرة لأولئك اللاجئين.

ووصف صورة الفتاة بقوله: «إنها مليئة بالكرامة والقوة، وهي تقول إن الأفغاني لا ينحني مهما واجه من كوارث».

وأضاف: «لقدّ مرّ 30 عاماً على تلك الصورة، وهذا يدفعنا لرؤية الإنسانيّة والكرامة في بعضنا البعض بعيداً عن الاضطهاد والعنصرية، وهذا ما يمكن للتصوير أن يحققه، فالتصوير طاقة إبداعية تدفعنا نحو الأمام، وسأستمر بعملي هذا حتى الرمق الأخير».

وكان ماكوري استهل حديثه بالثناء على النجاح الذي حققه المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، لافتاً إلى أنه من أهم فعاليات التصوير على مستوى العالم، وأن فريق العمل في «إكسبوجر» كان مذهلاً حقاً.

ووصف علاقته بمهنته قائلاً: «أنا أغوص في الصورة، وكان طموحي في مرحلة الشباب أن أسافر وأصور ما استطعت، وبعد أن تعلمت التصوير واكتشفت عالمه أكاديمياً، انطلقت في رحلتي التي طالت كثيراً، ولم أكن أتجاوز 19 عاماً حين غادرت نيويورك بمفردي باتجاه الشرق لأرى كل مكان أستطيع الوصول إليه، حيث تعرّفت إلى ثقافات متنوعة، وكنت أتبع حدسي دوماً، وأحببت أن أتمتع بحرية سرد القصة التي أريد إيصالها، وأكسر القوالب الجامدة وأقوم بشيء خاص».

وسلط ماكوري الضوء على نقطة التحوّل التي قادته إلى خضم الحرب في أفغانستان، «فخلال رحلتي إلى آسيا صادفت مهاجرين أفغاناً فارّين من الحرب، طلبوا مني توثيق الفظائع التي تحدث في بلادهم، ووعدوني بإيصالي إلى هناك عن طريق ممرات جبلية كي لا يعترضني أحد، وفجأة رأيت نفسي في قلب الحرب المستعرة دون أي تخطيط مسبق، وعند انتهائي من عملي، هرّبتُ الأفلام الحقيقية إلى الهند، ومنها إلى الولايات المتحدة، خوفاً من مصادرتها، في حين وضعتُ أفلاماً مزيفة في كاميرتي للتمويه».

وتوقف عند اهتمامه بالثقافة والسلوكيات البشرية وعلاقة الإنسان بالطبيعة، موضحاً أنه كان يصور كل ما يعترض طريقه، وقال: «خلال رحلتي في الهند شاهدت عادات وممارسات غير مألوفة بالنسبة لي، وعرفت عدداً كبيراً من الثقافات والأديان والطبقات الاجتماعية، إنه بلد مذهل يتمتع بثراء ثقافي كبير، وكنت اضطر للذهاب إلى مكان ما مرات عدة لكي أحصل على اللقطة التي أريدها».

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