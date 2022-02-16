إسبانيا.. نزلاء فندق يلقون بأنفسهم من النوافذ (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن نزلاء أحد الفنادق في مدينة برشلونة لم يجدوا مفرا من الحريق إلا بإلقاء أنفسهم من نوافذ الفندق الذي اشتعلت النار في أحد طوابقه.

ونقلت «روسيا اليوم» عن صحيفة el periodico أن الحريق اندلع مساء السبت في الطابق الثالث بفندق «كورونادو» في شارع لا رامبلا وسط المدينة.

وأضافت أن شخصا لقي مصرعه جراء الإصابة بحروق شديدة واستنشاق الدخان، فيما أصيب 4 أشخاص بحروق متفاوتة.

وأوضح رجال الإطفاء أن النيران اشتعلت في غرفة بالطابق الثالث إضافة إلى أحد الممرات، لكن الدخان الكثيف حول الطابق بكامله إلى «مصيدة».

وأضافوا أن شخصين قفزا من غرف مختلفة بذلك الطابق، حيث وضع المارة وسكان المنطقة المراتب في الأسفل حتى لا يتضررا نتيجة السقوط.

#ESPAÑA / Incendio en Hotel Coronado de #Barcelona en andador de La Rambla deja 9 heridos 3 saltaron al vacío aunque improvisaron colchonetas uno se encuentra con fracturas graves en columna. pic.twitter.com/6jjpZLhCNS — Buro Internacional de Prensa (@BipPress) February 13, 2022

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