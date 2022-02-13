شاهد.. وفاء ناقة رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة (فيديو مؤثر)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ردة فعل ناقة عندما رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة في إحدى المناطق بالمملكة.

وظهر في الفيديو، الناقة تحتضن صاحبها بطريقة لافتة، حيث حاول شخص تخليصها من صاحبها لكنها لم يستطع.

وأوضح الفيديو، الناقة متمسكة بصاحبها، حيث حظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي في السعودية.

#فيديو_متداول ..



"أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت".. وفاء ناقة رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة فاحتضنتهhttps://t.co/xPF9ByhM6w#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/6SfYHJNO3L — صحيفة المدينة (@Almadinanews) February 13, 2022

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