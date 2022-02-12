مفتي مصر: مدعو النبوة كاذبون ومرضى بحاجة لأطباء نفسيين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وصف مفتي مصر شوقي علام مدعي النبوة بأنهم كاذبون، ومرضى عليهم اللجوء لأطباء نفسيين.

وجاء ذلك ردا على سؤال عن حكم من يدعي النبوة، أو يدعي أنه "المهدي المنتظر"، خلال لقائه الأسبوعي عبر قناة "صدى البلد".

وأوضح علام أن رسالة النبي محمد هي آخر الرسالات، وأورد عددا من الأدلة، ليقول إنه "وبناء على تلك النصوص الثابتة والمتواترة فلا نؤمن ولا نعترف ولا نلتفت لمن يدَّعي النبوة، فهذا كذب، وهؤلاء مرضى عليهم اللجوء للأطباء النفسيين للعلاج، فضلا عن أن هذا الادعاء أمر ممقوت ومذموم شرعا وصاحبه على خطر عظيم للغاية".

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