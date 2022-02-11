توفيت من الحبس والتجويع فدفنها بالمنزل.. تفاصيل مؤلمة في حادث مقتل "سيدة الأقصر" على يد زوجها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كانت حياته الزوجية والأسرية مليئة بالمشاكل والخلافات، حتى تزوج ثلاث مرات، أما في خارج المنزل فإن الموظف المصري أبو السعود بدر محمد يقابل أصدقاءه بكل لطف، حيث ارتسمت عنه الصورة الطيبة وسط أقاربه والرجل الشديد في منزله، لكن الشيطان وسوس في أذنه لقتل زوجته الثالثة.

ووفقاً لموقع "القاهرة 24"، فإن أبو السعود بدر قاتل زوجته بالأقصر، يبلغ من العمر 60 عاما، موظف على المعاش، تزوج الزوجة الأولى وأنجب منها 5 أبناء، بينهم 3 ذكور و2 إناث، ثم تزوج للمرة الثانية وأنجب 6 أبناء، كما تزوج للمرة الثالثة التي هي الضحية وأنجب منها ذكرا عمره 3 أعوام.

في منزل يقع على طريق طيبة شمال شرق محافظة الأقصر كانت تعيش فيه الزوجة الثالثة، الذي يعد شاهدا على جريمته الشنيعة، دارت المناوشات والخلافات بين الزوجين، ليصل الحال إلى حبس الزوج لزوجته داخل غرفة مظلمة من حجرات المنزل، دون أو طعام أو شراب، وكان يعذبها بالضرب يوميا في محبسها، حتى توفيت جوعا وألمًا.

بقلب جاحد قرر قاتل زوجته في الأقصر لعدم افتضاح أمره، حفر حفرة أسفل منزله ووضع جثمان زوجته التي هي من قرية الحبيل، ومن ثم أحضر الرمال والأسمنت والمياه والزلط لتكوين خرسانة لصبها على الزوجة حتى لا تنبعث أي روائح كريهة ويشك أحد في أمره.

فور اكتمال خطة الزوج الذي قتل زوجته في الأقصر بسبب خلافات أسرية، أذاع الجاني خبرًا بأن زوجته تغيبت قبل أن يسأله أحد عنها، وبرّر سبب غيابها بأن الخلافات الأسرية هي التي وصلت بها إلى الهروب بعيدا عن المنزل، حتى اقتنع أهل الزوجة بأكذوبته.

7 ليالي اختفاء ليكمل الزوج الشيطاني جريمته إذ اصطحب شقيق زوجته وسط حيرة ودموع وحسرة قلب إلى قسم شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر لتحرير محضر بالتغيب، وكان الزوج أشار في أقوال بشكل احتمالي إلى أن زوجته هربت من المنزل بسبب الخلافات الأسرية الدائمة.

لم يمضِ وقت طويل في عمل التحريات حول الواقعة، ليتوصل ضباط مباحث قسم شرطة طيبة إلى هوية مرتكب الواقعة وكانت الصدمة الكبرى للأهالي بأن الزوج وراء اختفائها بعد قتلها جوعا وتعذيبا، حيث أقر الزوج الذي يدعى أبو السعود بارتكاب الواقعة.

ويؤكد أحد أهالي المنطقة فضل عدم ذكر اسمه لـ القاهرة 24، ان أول أمس تم استخراج جثة الزوجة بمعرفة الطب الشرعي، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي الأقصر العام سابقا، موضحا أن هذه العائلة منذ 15 عاما مضى قتل ابن من أبناء الزوجة الأولى شقيقه بسبب خلافات أسرية.

حُرر محضر بالواقعة وخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي لنيابات الأقصر، كما تسلمت أسرة الزوجة جثمان ابنتها، وتم دفنها في مقابر العائلة بمنطقة الحبيل التابعة لمركز ومدينة البياضية بالأقصر.

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