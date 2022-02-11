تطورات مفاجئة في واقعة "بسنت".. شقيقتها حاولت الانتحار بنفس الطريقة لهذا السبب!

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

شهدت واقعة الفتاة "بسنت" ضحية الابتزاز الإلكتروني في مصر، تطورات جديدة مفاجئة، حيث حاولت نيرة شلبي شقيقة الضحية الانتحار أيضًا بنفس طريقة شقيقتها عن طريق تناول حبة الغلال السامة، بسبب السخرية والتنمر عليها والمناوشات مع أهالي المتهمين.

وتلقت أجهزة الأمن أمس الخميس بلاغًا يفيد بمحاولة نيرة خالد شلبي 17 عامًا طالبة في الصف الثاني الثانوي التخلص من حياتها بتناولها "حبة الغلة السامة" عقب مرورها بأزمة نفسية حادة ودخولها في حالة اكتئاب، بعد تراشق بالألفاظ بينها وبين عدد من أهالي المتهمين في واقعة شقيقتها بمحافظة الغربية، بحسب "اليوم السابع".

وبعد تناول الفتاة لحبة الغلة السامة قامت أسرة شلبي بنقل الفتاة إلى مستشفى طنطا الجامعي وإسعافها وتمكن الأطباء من إنقاذها، من الموت بسبب فساد حبة الغلال القاتلة وتعرضها للرطوبة.

ومن جهته، كشف محامي بسنت تفاصيل ما تعرضت له شقية الضحية، موضحًا أنه أثناء وجود الفتاة "نيرة" في أحد شوارع القرية من أجل شراء "طعام" حدث تراشق بالألفاظ بينها وبين بعض أهالي المتهمين من السيدات، حيث قالت لها إحداهن "شقيقتك لها 80 صورة منتشرة في القرية"، وهو ما أثار غضب واستياء الشقيقة، ودفعها للرد والاحتكاك.

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