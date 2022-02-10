أم تتجرد من انسانيتها فوق «كوبري قصر النيل»..طفلة ماتت وتم انقاذ الثانية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تجردت أم من انسانيتها، ومشاعر الأمومة، بعد أن ضاقت بها سبل الحياة والعيش، فحملت طفلتيها أمينة، عامين، وسارة، 8 سنوات، وانتهزت فرصة خلو كوبري قصر النيل من المارة، لتلقي بالصغيرة في نهر النيل لتسقط في النهر، موقنة كما خيل لها شيطانها أنه بوفاة طفلتيها، ستتخلص من عبء الحياة.

جريمة المرأة، بدأ مخططها من قريتها في عزبة هجرس التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية، وحضرت إلى القاهرة ومرت بأعلى كوبري قصر النيل، ظنا منها أنه بذلك لن يتم كشف جريمتها، فحملت طفلتها الأخرى الأكبر سنا لتنفيذ نفس المخطط، ولكن القدر كان له رأي آخر أثناء تنفيذ الجريمة الأخرى بنفس الطريقة، فتشبث الطفلة الأكبر بملابس الأم وسور كوبري قصر النيل.

وصرخت واستنجدت، ما لفت انتباه أحد الأشخاص وهب لنجدة الصغيرة وضبط الأم وتسليمها لقوات قسم شرطة قصر النيل، والتي تمكنت من العثور على جثة الطفلة الأخرى.

وأقرت الأم في التحقيقات بعدما تم ضبطها، بأنها ارتكبت جريمتها الأولى وشرعت في ارتكاب الثانية، حيث كانت مبرراتها ودوافع قلبها المتحجر اليأس من ضيق العيش، ورغبت في إلقاء طفلتيها في نهر النيل ليقضيا غرقا.

وجهت النيابة العامة تهمًا للأم بموجب مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمة إلهام محبوسة طبقا لمواد الاتهام مع استمرار حبسها احتياطيا على ذمة المحاكمة، وندب محامي للدفاع عنها وإعلان المتهمة بأمر الإحالة.

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