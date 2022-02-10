"قام بفعل شائن خلال الجنازة".. تفاصيل أزمة شاروخان بعد انتشار صور دعائه لـ"عندليب الهند"

المصدر: إعداد: سمير سعيد

بينما كان شاروخان يرتدي قميصًا أبيض ويداه مطويتان احترامًا ويتوجه بالدعاء لروح فنانة الهند الكبيرة لاتا مانجيشكار، الملقبة بـ "عندليب الهند"، وانتشرت صور حضوره الجنازة ودعاؤئه، سرعان ما ظهرت هجمات شرسة على وسائل التواصل.

لقد زعم رواد الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي أن شاروخان قد ارتكب فعلاً شائناً، واتهموه بأنه بصق على جسد لاتا مانجيشكار.

على الفور امتلأت حسابات "تويتر" في الهند بالكراهية ضد شاروخان على وجه الخصوص والمسلمين بشكل عام بقنوات دعائية تنضم إلى الحملة وتهاجم المسلمين قائلين إنهم لا يحترمون رموزنا. كما انضم للحملة قيادي في حزب بهاراتيا جاناتا من ولاية شمالية.

كان من المفترض أن يكون دعاء شاروخان أمرًا غير استثنائي من فنان مسلم مشهور عالمي لمغنية هندوسية شاركت شاروخان في بعض أعماله التي حققت جماهيرية عالية بفضل أدائه التمثيلي وصوت لا مانجيشكار، ولكن تم اساءة استغلال صور حضور الجنازة من خلال المتطرفين تجاه الأديان الأخرى لتضليل الناس واستهداف المسلمين.

أصبحت الصحافة الهندية تتداول حالياً أزمة شاروخان الجديدة بعد أزمة ابنه أريان خان الذي تتهمه السلطات بحيازة مخدرات بغرض التعاطي والاتجار.

ويبدو أن هناك حملة ممنهجة في الاعلام الهندي ضد عائلة خان الفنية، حيث قبل فترة ليست بالبعيدة نشرت قناة هندية مؤخرا قصة تعلن أن عامر خان تزوج للمرة الثالثة، عندما تبين أن هذا لا أساس له ، تم حذف القصة ببساطة، ولم تتقدم القناة بأي اعتذار.

وخلال السنوات الأخيرة أجبر دعاة الكراهية عائلة خان الفنية، التي يحقق أفرادها نجاحات فنية كبيرة، على الصمت حيث تتعرض أفلامهم بشكل روتيني للهجوم بدعوات المقاطعة.

فيما يتم تهديد أي فنان هندي يتعاطف معهم، أو يتحدث بشكل عال ضد مناخ الكراهية، كما حدث مع الفنانة ديبيكا بادكون.

الحملة تتطور حالياً من مهاجمة شاروخان إلى المسلمين بشكل عام لتتواكب مع أزمة الحجاب في الهند، حيث يتم منع المحجبات من دخول المدارس والجامعات في بعض مناطق الهند، ما أثار أزمة داخلية استدعت إغلاق العيدي من المؤسسات التعليمية بسبب الوضع المتوتر.

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