خريج "دبلوم صنايع" ينتحل صفة طبيب ويجري عمليات جراحية على مدى 10 سنوات

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

في واقعة مثيرة كشفت إدارة العلاج الحر بإدارة بني مزار الصحية في مصر عن ضبط شخص حاصل على دبلوم صنايع ويعمل طبيب بشري ويقوم بإجراء العمليات الجراحية، منذ 10 سنوات.

كانت لجنة مشكلة من د أحمد منصور مدير العلاج الحر ببني مزار وأعضاء العلاج الحر بالتعاون مع رئيس جهاز حماية المستهلك قد مرت بقرية صندفا مركز بني مزار، وأسفر مرورها عن ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويجري العمليات الجراحية الصغرى داخل المكان وبيع الأدوية مجهولة المصدر .

ووفقاً لمواقع إخبارية مصرية، تمكنت اللجنة من ضبط أدوات جراحية ومستلزمات طبية غير معقمة و كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، و تم عمل محضر انتحال صفة طبيب وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

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