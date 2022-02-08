أرباح "فايزر" تتضاعف بمليارات الدولارات.. والسبب مبيعات لقاح كورونا

المصدر: عواصم - متابعات

أعلنت شركة "فايزر" ارتفاع أرباحها السنوية إلى 22 مليار دولار، أي أكثر من ضعفي المستوى المسجل في عام 2020، كما تضاعفت الإيرادات السنوية تقريبا لتصل إلى 81.3 مليار دولار، منها 36.8 مليار دولار من لقاحات كورونا.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن هذه النتائج هي الأحدث لإظهار كيف حوّل فيروس كورونا أعمال "فايزر"، التي توقعت سابقا تحقيق 15 مليار دولار فقط لمبيعات لقاحات "كوفيد 19" في عام 2021، وانتهى بها الأمر ببيع أكثر من ضعفي هذا المبلغ.

وتتوقع "فايزر" الآن أكثر من 50 مليار دولار لمبيعات 2022 من اللقاح والعلاج، وفقا لإفادة اليوم الثلاثاء، حيث ترى أن إيراداتها ستبلغ 32 مليار دولار من اللقاح و22 مليار دولار من عائدات دواء "باكسلوفيد".

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي للشركة في البيان: "كان عام 2021 نقطة تحول بالنسبة لفايزر. إن نجاحاتنا في قيادة المعركة ضد كوفيد لم تحدث فرقا إيجابيا في العالم فحسب؛ أعتقد أنها غيرت شركتنا بشكل جذري إلى الأبد".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news