إنقاذ امريكية ضاعت لمدة يومين في بحيرة على مرتبة هوائية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أفادت تقارير أمريكية محلية أنه تم إنقاذ امرأة من الموت، بعد أن انجرفت وضاعت لمدة يومين ‏على مرتبة هوائية في بحيرة أوكلاهوما ذات المياه الشديدة البرودة.‏

وقالت المديرة العامة للشؤون العامة لسكة حديد "BNSF"، لينا كنت، إن اثنين من أفراد طاقم سكة الحديد رصدوا المرأة على البحيرة، يوم الخميس الماضي، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، ووكالة " سبوتنيك".

وكان القطار الذي كان يستقله أفراد طاقم سكة الحديد متجها جنوبا، عندما لاحظ أحد المهندسين أن المرأة تطفو على بحيرة تكسوما.

وقالت دورية الطرق السريعة في أوكلاهوما إن المرأة كانت تحاول استخدام مرتبة الهواء بصحبة رجل للوصول إلى قارب آخر، لكنه تمكن من الوصول إلى الشاطئ ومنزل للتدفئة، لكنها انجرفت في البحيرة.

وفور أن لاحظ طاقم سكة الحديد المرأة أوقفوا القطار، وأرسلوا لطلب إرسال خدمات الطوارئ لها من أجل إسعافها في الحال.

وقالت المديرة العامة لشؤون سكة حديد "BNSF" لينا كينت، إنه على الرغم من أن المرأة ظهرت عليها علامات انخفاض حرارة الجسم، إلا أن الطاقم تمكن من نقلها إلى المحرك الثاني وتدفئتها.

بعدها تم نقل المرأة إلى المستشفى، ومن المتوقع أن تتعافى.

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