تفاصيل جديدة صادمة عن "مذبحة الزمالك" ترويها شقيقة الضحية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تفاصيل جديدة كشفتها شقيقة إحدى ضحايا مذبحة "الزمالك"، بعد ضجة كبيرة شهدتها مصر إثر مقتل 5 أفراد عائلة على يد أحدهم، قبل أن يقتل نفسه.

وكشفت منة، شقيقة الشابة، نور الله، ضحية مذبحة الزمالك، تفاصيل مقتل شقيقتها وأمها وشقيقته وطليقها، على يد زوج أختها المتهم، رميا بالرصاص، ثم انتحاره.

وعلى حسابها في "فيسبوك"، قالت منة: "لكل الناس اللي سالت عليا أنا كويسة بس مش عارفه ولا قادره اتكلم، معلش انا آسفة..بس عندي طلب يا ريت نسأل بدل ما كل واحد بيألف حكاية، واللي متأكد من اللي حصل يا ريت يدخل يعدل المعلومة للي ميعرفش..الميت ليه حرمته يا ريت نقدرها..الكلام دا للبوستات بتاعة الحدث مش لحد بذاته".

وأضافت: "للعلم هو قتل أختي ووالدتي وأخته و طليق أخته، وانتحر لما الشرطة اقتحمت مش عشان يحصلها عشان ملقاش مفر..ربنا ما يسامحه أبدا، وأنا عمري ما هسامح اللي عمل كده، فأهلي اللي مكنش ليا غيرهم".

وتابعت: "وللعلم، برضه هي كانت رايحة تجيب عفش شقتها وبتجهز فعلا مش لخلافات، والكلام اللي بيتقال، وهو اللي طالب كده والجريمة مع سبق الإصرار.. أظن انا وضحت كل شيء، ولو على أنه مختل، هو مش مختل..هو اتضح أنه كان بيشرب مخدرات..معدش عندي كلام أقوله غير ربنا المنتقم الجبار".



تجدر الإشارة إلى أن خبراء مصلحة الطب الشرعي كانوا قد انتهوا من إجراءات تشريح جثامين ضحايا مذبحة الزمالك، وتسلمت أسر الضحايا الجثامين لدفنها.

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