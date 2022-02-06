شبيه مايكل جاكسون: أنا نسخة عنه دون عمليات جراحية ! فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت وسائل اعلام بريطانية خبرا مفاده أن شخصا شبيها لمايكل جاكسون يواجه اتهامات بإجراء جراحة تجميلية ليبدو مثل المغني الأمريكي الراحل.

ويقول المتهم فابيو جاكسون البالغ 28 عاما، إن الشبه طبيعي وليس به أي تدخل جراحي، مشيرا الى أنه تعرض للتنمر لأنه بدا وكأنه خضع لجراحة ليشبه الفنان الراحل.

فابيو الذي يعمل الآن مغنيا راقصا شبيها لمايكل جاكسون ، اكتسب عددا كبيرا من المتابعين عبر الإنترنت لتشابهه الغريب مع أيقونة البوب.

ويشر فابيو مقاطع فيديو وصورا على "تيك توك" تظهر أداءه لرقصات وحركات تؤكد وجود شبه طبيعي مع مايكل جاكسون.

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