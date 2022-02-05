مسؤول لجنة الإنقاذ يكشف كيف يرقد الطفل #ريان داخل البئر (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

كشف رئيس خلية اليقظة في المغرب عن وضع الطفل #ريان داخل البئر العميق الذي سقط فيه يوم الثلاثاء الماضي وما زال يصارع بداخلها.

وقال مسؤول لجنة الإنقاذ إن الكاميرات رصدت استلقاء الطفل ريان على جانبه، مشيرًا إلى أنه من الصعب الجزم بحالته الصحية ويتم تغيير الأكسجين له باستمرار.

يُشار إلى أن أعمال الحفر توقفت بسبب صخرة كبيرة واجهت العمال فاضطروا للتوقف المؤقت خوفًا من انهيار التربة، ويتم عملية إزاحة الصخرة الصلبة المتواجدة في النفق الأفقي بأدوات يدوية بدقة وحذر، حسبما صرح مسؤول لجنة الإنقاذ قبل ساعات.

فيديو | رئيس خلية اليقظة: الكاميرات رصدت استلقاء #الطفل_ريان على جانبه.. ومن الصعب الجزم بحالته الصحية ويتم تغيير الأكسجين باستمرار#الإخبارية pic.twitter.com/1TCpITasXG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 5, 2022

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