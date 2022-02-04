شاهد.. انهيار التربة أثناء الحفر لإنقاذ الطفل ريان (فيديو)
وثق مقطع فيديو، لحظة انهيار الجدار الملاصق لفتحة البئر، العميق الذي سقط فيه الطفل المغربي #ريان، بمنطقة جماعة تمروت بإقليم شفشاون شمال البلاد، قدر عمقها بأكثر من 30 مترًا.
وكانت قد توقفت أعمال الحفر لإنقاذ ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، من قعر البئر بشكل مؤقت، بسبب انهيار الجدار الملاصق لفتحة البئر.
وبشأت تطورات عملية إنقاذ الطفل ريان، فقد توقفت الجرافات عن الحفر بعد الوصول إلى مستوى وجود ريان، وسيكملون الحفر اليدوي بشكل أفقي للوصول إليه.
وكشفت مصادر أن ريان ما يزال يتحرك داخل البئر، وتواصل الفرق إمداده بالماء والطعام والأكسجين.
لحظة انهيار الاتربة في محيط الحفرة … هذا هو الخطر الذي يعيق عمل الانقاذ #أنقذوا_ريان pic.twitter.com/6OzLfKZXp5— Enissay 🇲🇦 (@mr_enissay) February 4, 2022
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