هاني رمزي: "متبعتوليش صورة الست دي" !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

علق الفنان المصري هاني رمزي على تداول صورة لسيدة استضيفت في أحد البرامج الفنية، تشبهه في شخصية نسوية لعب دورها في فيلمه الشهير "السيد أبو العربي وصل".

وطالب هاني رمزي متابعيه وزملاءه بعدم إرسال صورة الضيفة له، وكتب على تويتر: "رجاء الكف عن إرسال هذه الصورة لي".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع صورة السيدة التي تشبه هاني رمزي.

Stop sending me this shit pic.twitter.com/CMXeuv5XEi — Hany Ramzy (@HanyRamzy) February 1, 2022

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