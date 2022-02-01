بريطانية تنفق مدخراتها على ملابس أطفال لم تلدهم بعد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 29 عاماً ضجة كبيرة بعد أن اعترفت بإنفاق آلاف الدولارات على ملابس الأطفال قبل سنوات من التخطيط لإنجاب طفل.

وبحسب ما نشرته «ميرور»، قالت الفتاة «أنفقت مدخراتي على ملابس الأطفال خلال 3 سنوات، مما تسبب بمشاكل كبيرة مع شريكي. فنحن لا يمكننا إنجاب طفل حتى الآن لأننا نحتاج المال لتربيتهم وإطعامهم وتعليمهم».

وأضافت: «نعمل على زيادة دخلنا لنتمكن من إنجاب طفل فأنا أتوق لذلك. وأحياناً أرى ملابس أطفال جميلة جداً أشعر بأن علي شراؤها وإلا فلن أراها مرة ثانية».

وأشارت إلى أن ذلك برأيها يعتبر توفيراً للمال على المدى الطويل وأنها «فكرة ذكية» على حد قولها، بينما لا يوافقها شريكها وجهة النظر ويرى أن ذلك هدراً للمال.

وبعد أن تفاقمت نقاشاتهم حول هذه الفكرة، سارع زملاؤها من مستخدمي منصة «Mumsnet» للتعبير عن آرائهم حول هذه المسألة، حيث اتفق الكثيرون على أن الفكرة سخيفة وأن الطفل سينمو ويكبر وسيحتاج لملابس جديدة.

وقال أحدهم: «أنت غير منطقية. مضيفا أن شراء ملابس أطفال بهذا المبلغ أمر سخيف للغاية».

وأضافت أخرى: «إن شراء ملابس لطفل لم يولد بعد هو إهدار للمال، فالأطفال لا يحتاجون إلى الكثير من الملابس ويكبرون بسرعة كبيرة».

وقال آخر: «إن المبلغ كبير جداً حتى لو كان لديك طفل. ماذا ستفعلين لو لم تستطع الحمل؟ أنت تسببين الألم لنفسك»

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