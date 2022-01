فيديو مدهش لرجل يجري إنعاش لقلب كلب وينقذ حياته خلال ثوان

انتشر أحد مقاطع الفيديو اللطيفة على الإنترنت الذي يظهر رجلاً ينقذ حياة كلب من خلال الإنعاش القلبي الرئوي التي تتم في حالات الطوارئ.

وقع الحادث خارج حديقة في لوس أنجلوس، في ولاية كاليفورنيا الأميركية عندما انهار كلب أليف لامرأة على الرصيف.

وبحسب التقارير، كانت المرأة قد اصطحبت الملاكم الخاص بها، ستون، إلى الحديقة صباح يوم الجمعة ولكن قبل أن يتمكنوا من دخول الحديقة، انهار الكلب البالغ من العمر 9 سنوات وبكت صاحبته طلبًا للمساعدة.

لحسن الحظ، هرع رجل إلى المكان وبدأ على الفور بضغط صدر الكلب بعد أن أدرك أن الكلب لم يكن يتنفس.

الرجل أعطى أيضًا إنعاشًا من الفم إلى الفم للكلب، وفي غضون ثوانٍ، تلوى الكلب وحرك قدميه للإشارة إلى أنه بدأ في التنفس مرة أخرى.

تمت مشاركة مقطع الفيديو على "تويتر" مع تسمية توضيحية تقول ، "كان هذا الرجل في نزهة عندما لاحظ أن كلبًا قد انهار على الرصيف. ركض وأجرى الإنعاش القلبي الرئوي وأنقذ حياة الكلب".

في مقطع فيديو آخر، أبلغ الرجل الذي قام بعملية الانعاش متابعيه على إنستغرام أن ستون نُقل إلى طبيب بيطري لإجراء فحص طبي وأن قلبه بخير.

This man was out for a walk when he noticed a dog had collapsed on the sidewalk. He ran up, performed CPR, and saved the dog's life.#Humanity ❤️🐶 pic.twitter.com/tCKkyzKwNe