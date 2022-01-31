مصر: الشرقية تودع الطالبة ضحية الابتزاز الإلكتروني

المصدر: القاهرة - متابعات

شيع أهالي مركز أولاد صقر في محافظة الشرقية بمصر، الطالبة ضحية الابتزاز الإلكتروني إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية إن الطالبة كانت تدرس بالصف الأول بالثانوي التجاري، وأنهت حياتها بطريقه مأساوية بعد تعرضها للابتزاز، حيث تم تداول صور مفبركة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناولت الطالبة أقراص سامة ونقلت إلى مستشفى أولاد صقر المركزي مصابة بهبوط حاد في الدورتين الدموية والتنفسية وإعياء شديد ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى.

وأكدت التحريات أن زميلة للطالبة ووالدة زميلتها تلك وراء ما تعرضت له المجنى عليها وأنهما قاما بتسريب صورها لشابين واللذين قاما بفبركة الصور ومحاولة ابتزازها فأصيبت الطالبة بحالة نفسية سيئة، وأنهت حياتها بحبوب الغلال السامة، وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر القبض على ربه المنزل وابنتها وأحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news