وصية شاب قتل في جنين..«أعفو عن قاتلي وادفنوني بجانب أخي»

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، مساء السبت وصية الشاب الفلسطيني أحمد أبو عبيد الذي قُتل في جنين.

والشاب أحمد أبو عبيد من بلدة سيلة الحارثية غرب مدينة جنين بالضفة الغربية قتل رمياً بالرصاص من قبل مجهولين.

وأفادت مصادر فلسطينية أنّ الشاب أحمد تعرض لاطلاق رصاص في بلدة سيلة الحارثية ، حيث أعلنت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان وفاته في الحال.

وأعلنت عائلة أبو عبيد، في بيان لها عن هدر دم إبنها أحمد الذي لقي ظهر السبت حتفه رميًا بالرصاص في بلدة سيلة الحارثية، مؤكدة أنها لن تطالب بدمه، وذلك على خلفية جريمة ثأر قديمة بين عائلتين، وفق البيان.

وكان القتيل أبو عبيد قد كتب وصية جاء فيها أنه «أعفو عن قاتلي من الآن إلى يوم الدين...»، وأختتم وصيته قائلًا: «إدفنوني بجانب أحي سلطان».

وكان المتحدث باسم الشرطة في الضفة الغربية العقيد لؤي إرزيقات قد قال إنّ «مجهولين أطلقوا النار على مواطن في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين مما أدى إلى مقتله، وتحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان».

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