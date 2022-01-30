عراقي يعلّق ابنه في السقف ويعذبه بشكل وحشي لأنه خرج في مظاهرة ضد قائد الشرطة !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

على مدى الساعات الماضية، انتشرت مشاهد صادمة بين العراقيين لأحد الآباء يعنف ولده.

فقد أظهر مقطع مصور، طفلا معلقا من رجليه في سقف أحد البيوت في محافظة ذي قار جنوب العراق، وهو يصرخ ويستغيث بينما ينهال عليه والده بالضرب دون رحمة.

وفيما راح الولد يرجو أباه أن يتوقف، واصل الأخير تعذيبه، موجها ضربات سوطه إلى ظهره ورجليه دون اكتراث لعويل الصغير.

أما السبب، حسب ما ذكرت "العربية.نت" فيبدو مشاركة الصبي بتظاهرة في مدينة الناصرية ضد أحد الضباط الكبار، بحسب ما أفادت جمعية حماية وتطوير الأسرة العراقية.

إذ أشارت في بيان لها أمس إلى انتشار فيديو لأحد الاطفال وهو يحرق الاطارات أمام جسر النصر في مدينة الناصرية، و توجيه الشتائم أو ما وصفته بـ "التجاوز اللفظي" بحق قائد شرطة ذي قار، سعد حربية. وأضافت أن هذا التصرف دفع والد الطفل إلى نشر فيديو يعنف فيه صغيره " بأسلوب لا يحتمل مستخدماً أشد أنواع العنف، لأجل ارضاء قائد الشرطة والاعتذار منه بهذا الأسلوب الوحشي".

إلى ذلك، طالبت الجمعية بتطبيق القانون بحق الأب المعنف.

يذكر أنه مؤخرا، بات العديد من الناشطين العراقيين يتعمدون نشر مثل تلك المشاهد من أجل المطالبة بمحاسبة معنفي الأطفال، أيا كانوا سواء من الأهل أو غيرهم.

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