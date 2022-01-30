أغرب سيخ شاورما في الأردن .. ولماذا لا يصلح للأكل ! .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهر فيديو متداول في الأردن مجموعة من الشباب يصنعون قالبا ثلجيا على شكل سيخ شاورما في إحدى مناطق العاصمة عمان خلال المنخفض الجوي الحالي الذي تشهده المملكة.

وعاش الأردنيون منخفضا جويا قاسيا خلال الأيام الماضية أدى لعدد من الخسائر البشرية والمادية وصاحبه تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات بدءا من 700 متر. إلا أن الروح المرحة سادت أيضا بين الناس الذين تبادلوا الصور ومقاطع الفيديو التي التقطوها خلال لعبهم بالثلج وصناعة أشكال متعددة من رجل الثلج، وكذلك استخدامه في غلي الشاي والطبخ واللعب به في محاولة للتخفيف من ضغوط اقتصادية ومعيشية فاقمتها الإصابات المتزايدة بمتحور أوميكرون. ونشر موقع "خبرني" الإخباري الأردني الفيديو الذي تداولته أيضا مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن لمجموعة من الشباب يلهون بقالب ثلجي صنعوه على شكل سيخ شاورما في إحدى مناطق العاصمة.

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