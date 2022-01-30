الإعدام شنقا بحق متهم باغتصاب والدته وقتلها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم



أصدرت محكمة النقض حكمًا بالإعدام شنقا بحق متهم باغتصاب والدته وقتلها في طنطا بمصر.

و كانت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار جمال عقرب، قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم، بالاعدام شنقا لاتهامه باغتصاب والدته وقتلها بمفك بعد اغتصابها بمركز السنطة.

وأحيل المتهم "أ. م"، 26 سنة لمحكمة جنايات طنطا في الجناية رقم 24875 لقيامه بقتل والدته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث إنه بيت النية وعقد العزم على قتلها وانتظر الفرصة لإتيان فعلته النكراء، وما أن ظفر بها حال تواجدهما بمسكنهما الشاغر حتى أشهر أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مفك" وانهال عليها طعنا قاصدا إزهاق روحها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

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