سيارة متوفي تقتل امرأة أثناء سيرها في الشارع

المصدر: القاهرة - متابعات

لقيت ربة منزل مصرعها في مصر بعدما صدمتها سيارة ملاكي توفي سائقها أثناء القيادة في منطقة الهرم.

وقالت صحيفة أخبار اليوم المصرية إن أجهزة الأمن تلقت إخطاراً بوجود حادث مروري في منطقة الهرم، وتبين أن ربة منزل لقيت مصرعها نتيجة اصطدام سيارة ملاكى بها، كما تبين أن ساق السيارة توفي أثناء القيادة ما أسفر عن اصطدام سيارته بالسيدة خلال سيرها بالشارع.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المصرية التحقيق في الواقعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news