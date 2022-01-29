«عناق طريف» وحوار ضاحك بين طارق العلي وحارس شخصي ضخم جداً.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لقاء الفنان الكويتي طارق العلي بحارس شخصي ضخم البنية.

وأظهر المقطع المتداول الفنان طارق العلي، وهو يحاول الترحيب بحارس شخصي يرتدي بذلة سوداء، لكنه لم يستطع، ليصعد فوق منضدة، ليرحب به ويحتضنه، حيث مازحه الحارس الشخصي وحمله ورفعه عن الأرض، ليرد الفنان: "نزلوني الله يخليكم".

ثم قال العلي للرجل الضخم "أسأل عنك"، لكنه رددها بصوت عالٍ أكثر من مرة مازحاً كناية عن أنه يحتاج صوتاً عالياً ليصل لأسماع الحارس الضخم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع الطريف، وعلقوا بإشارات وعبارات الضحك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news