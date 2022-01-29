غرق عروس مصرية بفستان زفافها وخلال طريقها لمنزل الزوجية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

مأساة إنسانية شهدتها محافظة البحيرة شمال مصر في الساعات الأولى من صباح امس حيث لقيت عروس مصرعها عقب انتهاء حفل زفافها وخلال انتقالها لمسكن الزوجية.

وتلقى مدير أمن البحيرة، بلاغا بانقلاب سيارة من أعلى كوبري السخنة بمركز بدر بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة حيث انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث وتبين لها وفاة عروس تدعى "ه.ر.ا" 26 عامًا، مقيمة بقرية السخنة كما أصيب عريسها واثنان آخران من أقاربها.

وتبين عقب الفحص اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة وسقوطها من فوق الكوبري.

وتمكنت قوات الانقاذ من انتشال السيارة وجثة العروس والمصابين ونقلهم جميعا إلى المستشفى العام في مدينة بدر.

وتم اخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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