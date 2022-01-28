فندق للكلاب في جنوب إفريقيا يقدم خدمة "6 نجوم"

المصدر: كيب تاون - رويترز

عادة ما تكون النجوم الخمسة هي أعلى درجة يمكن أن تحصل عليها الفنادق الفاخرة.. لكن فندقا في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا يقدم لنزلائه من الكلاب خدمات متميزة ربما تجعله يستحق الستة نجوم.

فالكلاب التي يودعها أصحابها الأثرياء في فندق سابويروف تحظى بمعاملة خاصة يحلم بها الكثير من البشر في البلاد.

يقول واتسون مبالا، أحد رعاة الكلاب في الفندق "نبذل قصارى جهدنا لتقديم خدمة ستة نجوم".

وقال لتلفزيون رويترز "نريد حقا أن نوفر إقامة فاخرة للكلاب تشمل إشرافا على مدى الأربع والعشرين ساعة وخدمات ترفيهية في حمام السباحة ومقاعد ضخمة وثيرة وموسيقى الجاز التي تسمعها الآن".

وتشمل الخدمات أيضا نزهات طويلة لتمشية الكلاب في المناطق الريفية في وادي فرانتشوك بمنطقة مزارع العنب في غرب البلاد.

وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على نهاية حقبة حكم الأقلية البيضاء، ما زالت جنوب إفريقيا أحد أكثر بلدان العالم انعداما للمساواة حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، ومن بينهم من يقيم في ملجأ للمشردين في مواجهة مركز رعاية الكلاب التي تتراوح أعمارها بين ستة أشهر وعام.

ومن بين الخدمات المميزة التي يقدمها الفندق أيضا تقديم شمبانيا الكلاب، وهي عبارة عن ماء مختلط بأعشاب داخل زجاجة شمبانيا.

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