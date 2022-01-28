أردني يقتل شقيقيه بالرصاص ويلوذ بالفرار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدم أحد المواطنين الأردنيين على قتل شقيقيه اليوم الجمعة ثم لاذ بالفرار.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن أحد الأشخاص قام بقتل شقيقيه بعيارات نارية، في عجلون شمال المملكة، حيث تم التحرك للمكان وتبين إصابة الشقيقين مما ادى لوفاتهما فيما لاذ مطلق النار بالفرار من المكان.

واكد الناطق الاعلامي انه بالتحقيق وبالبحث عن الجاني قام بتسليم نفسه والسلاح الذي استخدمه وبوشرت التحقيقات معه. حيث لا زالت الأسباب خلف الجريمة غامضة.

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