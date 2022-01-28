أمريكي يتنازل لصديقه عن مقعده في رحلة مجانية للفضاء !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فاز الأمريكي كايل هيبتشين البالغ من العمر 43 عاما بسحب على مقعد للسفر برحلة خاصة للفضاء على متن كبسولة من نوع "دراغون"، تابعة لشركة "سبيس إكس"، انطلقت في سبتمبر الفائت.

ورغم فوزه بهذه الفرصة، تخلى هيبتشين لصديقه كريس سيمبروسكي عن مقعده، بسبب تجاوزه الحد الأقصى للوزن.

وقال هيبتشين: "هذا مؤلم للغاية، أشعر بخيبة أمل جنونية، لكن هذا ما حدث"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وزاد " بحلول أوائل مارس المنصرم، بدأت في تلقي رسائل بريد إلكتروني تسعى للحصول على تفاصيل عن نفسه"، مضيفا أنه اكتشف بندا في المسابقة التي ستختار شخصا للسفر للفضاء يفيد بأن "على الفائز أن يكون طوله مترين ووزنه 113 كيلوغراما كحد أقصى".

وأعلم الطيار منظمي المسابقة برغبته في الانسحاب نظرا لكون وزنه 150 كيلوغراما، مقترحا منح صديقه سيمبروسكي فرصة السفر للفضاء، مرجعا ذلك على حد قوله "لأنه سيقدّر الرحلة بقدر ما هو يقدّرها".

وفاز سيمبروسكي بفرصة المشاركة في الرحلة الخاصة التي اشتراها الملياردير جاريد إيزاكمان له وثلاثة ضيوف آخرين.

وقبل صعوده إلى الكبسولة "دراغون"، استخدم سيمبروسكي الهاتف أعلى برج الإطلاق لإجراء مكالمته الوحيدة، فاتصل بصديقه هيبتشين وشكره على هذه الفرصة قائلا: "أنا ممتن لك إلى الأبد".

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