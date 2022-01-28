زوج يتصل بابنته ليخبرها بأنه قتل والدتها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجه رجل مغربي خمسيني طعنات لزوجته في العنق والوجه بسلاح أبيض كان بحوزته، بعدما اكتشف خيانتها له مع شخص آخر.

وتعود الواقعة وفق وسائل إعلام مغربية عندما راقب الزوج تحركات زوجته، قبل أن يتبين له أنها تخونه مع شخص آخر، مما دفعه إلى الشروع في قتلها في منزله بإحدى المناطق في المغرب.

وفي التفاصيل، أجرى الرجل اتصالا هاتفيا بابنته ليخبرها بأنه قتل والدتها حيث أبلغت على الفور الأجهزة الأمنية المغربية التي وجدت السيدة غارقة في دمائها وتم نقلها إلى المستشفى وهي في وضع صحي حرج، كما ألقت القبض على زوجها.

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