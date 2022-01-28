نصائح خاصة بصناديق الغداء المدرسية الصحية لجلب المرح لأطفالكم

المصدر: الإمارات اليوم

النصيحة 1

اختيار صندوق الغداء المناسب، الخطوة الأولى هي التأكد من حصولك على صندوق الغداء المناسب، وضمان احتواء هذه الصناديق على أماكن منفصلة لفصل الأطعمة الجافة عن الأطعمة المبللة، للحفاظ على حالتها الصحيّة، كذلك يجب أن يتوفر لديكم وعاء مخصص للأطعمة الساخنة للحفاظ عليها دافئة حتى موعد تناولها وقت الغداء.

النصيحة 2

تنوع صندوق الغداء يلفت انتباه الأطفال عند فتحه، ويوفر اللون أيضاً مجموعة أساسية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يحتاجها أطفالكم للحصول على صحة مثالية، الطريقة الأفضل لتحقيق ذلك هي أن يتناول أطفالكم غداءهم من صندوق يحمل ألوان قوس قزح! ندعو الآباء والأمهات إلى التأكد من احتواء صندوق الغداء على الأطعمة الليّنة والمقرمشة لإرضاء مجموعة واسعة من أذواق أطفالهم.

النصيحة 3

كمية متوازنة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية، والهدف من وراء ذلك هو توفير صندوق غداء يحتوي على مواد متوازنة من الكربوهيدرات اللازمة لبناء الطاقة، والبروتين لبناء العضلات والنمو، بالإضافة إلى الدهون الصحيّة التي تعتبر عنصراً مهماً في نمو الدماغ. نُشجع الآباء والأمهات للحصول على أغذية تحتوي على كربوهيدرات من أجل طاقة مستدامة، مثل تناول الخضر الغنية بالألياف «الجزر والخيار» والمقرمشات وكعك الأرز والفطائر، كذلك يتوجب إضافة لمسة لطيفة من الفاكهة ولفائف الفاكهة. غالباً ما يعتبر البروتين والدهون معاً أمراً جيداً! مثل الفطائر المحشيّة الصغيرة والجبن، وحتى بقايا طعام الغداء، مثال على ذلك: بعض قطع الجزر والتفاح مع الحّمص في وعاء للتغميس وجبن الشيدر وبعض القطع من خبز «كوال بيكس» وفطيرة التوت.

النصيحة 4

إن فتح ثلاجة فارغة لتحضير وجبة غداء صحية يعتبر غير مُجدٍ، ويرفع من مستويات التوتر لديكم! لذلك فالتخطيط لمدة أسبوع للأطعمة الخاصة بصناديق الغداء، وتخزين الرفوف بالوجبات الخفيفة الصحية، كل ذلك سوف يضمن حصول أطفالكم على وجبة صحيّة. وإحدى الطرق السهلة أسبوعياً للتخطيط هي الاشتراك في صندوق «كوال بيكس» الذي يتم إيصاله لكم، والذي يحتوي على منتجات صحيّة واسعة من الأطعمة المالحة والحلوة والفواكه والخضروات، بالإضافة إلى بعض الوجبات الخفيفة الصحيّة كي يتمكن أطفالكم من تناولها بعد عودتهم من المدرسة من بسكويت «شوكولا الشوفان» وكعك الشمندر!

النصيحة 5

طلب المساعدة من الأطفال! إنها فكرة رائعة وفعّالة أن تجعلوا أطفالكم يساعدونكم في طعامهم، ما يزيد من تقبلهم لتناول الوجبات، هذا أيضاً ينطبق على صناديق الغداء، ندعوكم لجعل أطفالكم يشاركون في اختيارات صندوق غدائهم ! يمكن للأطفال الأصغر سناً المساعدة في اختيار الفواكه والخضروات أو في وضع وجباتهم الخفيفة في الأماكن المخصصة لها داخل صندوق الغداء، كما يمكن للأطفال الأكبر سناً المساعدة في تحضير بعض الوجبات الخفيفة مثل تقطيع الخيار أو الجزر، ما يتيح للأمهات فرصة التحدث مع أطفالهن حول الأطعمة الصحيّة التي يحبون تناولها.

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