بسبب صوت التلفزيون.. أب وابنه في العناية المركزة في حالة حرجة بعد اعتداء الجار عليهم

المصدر: إعداد: سمير سعيد

وقع شجار دام بين أسرتين بعد خلاف حول صوت التلفزيون المرتفع.

وبدأت الواقعة حينما اشتبكت أسرة ديبول جوسوامي مع أسرة دينباندو فارمان، مساء أمس الأربعاء، في أحدى مناطق ولاية البنغال الغربية في الهند، بسبب تشغيل التلفزيون بصوت عالٍ في منزل دينباندو فارمان، فتشاجر معه جاره ديبول جوسوامي.

ووفقا لمصادر محلية، تحولت تلك الحادثة إلى حمام دم، حيث نقل اثنان من عائلة دينباندو إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إصابتهما بسلاح حاد استخدمه ديبول جوسوامي في الشجار مع اثنين آخرين من أفراد عائلته.

في البداية، طلبت عائلة ديبول خفض صوت التلفزيون، وهنا بدأ الخلاف بين العائلتين.

وقال شاهد عيان: "في البداية ، على الرغم من الجدل، هاجم ديبول وأفراد أسرته الجار دينباندو بأسلحة حادة".

وأصيب دينباندو وابنه بوذاديف بجروح خطيرة، كما أصيبت ناميتا زوجة دينباندو.

تم إدخال دينباندو وبودهاديف لأول مرة إلى مستشفى ريفي، ثم تم نقل كلاهما في وقت لاحق إلى العناية المركزة في كلية شمال البنغال الطبية، بسبب حالتهم الحرجة، فيما تلقت ناميتا العناية الطبية ورجعت إلى منزل الأسرة بعد استقرار حالتها.

وكان المتهم الرئيسي ديبول واثنان آخران من أفراد عائلته وهما فارين منذ وقوع الحادث، فيما تواصل الشرطة جهود البحث عنهم لضطبهم وتقديمهم للمحاكمة.

ووفقا للسكان المحليين، كان سكان المنزلين دائمي الشجار حول أمور مختلفة.

ومع ذلك، لم يكن أحد يتخيل أن مثل هذا الحادث الدامي سيحدث مساء الأربعاء.

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