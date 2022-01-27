"نيتفلكس" تقرر تصوير أفلام جديدة على شاكلة "أصحاب ولا أعز" !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قررت منصة نتفليكس العالمية إنتاج أفلام عربية جديدة، في خطوة جريئة بعد الجدل الدائر على منصات التواصل العربية حول فيلمها الأخير "أصحاب ولا أعز".

وحسب «المصري اليوم» فإن شبكة نتفليكس وجهت بأن الأعمال العربية التي سيتم إنتاجها خلال الفترة المقبلة ستكون على شاكلة فيلم «أصحاب ولا أعز»، حيث ستكون غالبية الأعمال المقبلة مأخوذة عن أفلام أجنبية تم تنفيذها بالفعل ويتم شراؤها وتعريبها لتقديمها مرة أخرى. ويأتي ذلك بعد الجدل المُثار حول فيلم «أصحاب ولا أعز» خلال الأيام الماضية عبر منصتها، والذي يحتل أعلى مشاهدات هذه الفترة، محققًا ردود فعل كبيرة وجدل واسع إزاء القضايا الذي طرحها العمل والتي تصدرت بطولته النجمة المصرية منى زكي ونادين لبكي وإياد نصار، وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي الإيطالي الشهير Perfect Strangers.

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