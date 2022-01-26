«دبي للمهرجانات» تحتفل بأكبر حديقة مائية قابلة للنفخ في العالم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

احتفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بتحقيق رقم قياسي عالمي جديد لدبي، ليضاف إلى سجل أرقامها القياسية للعديد من الفعاليات والأحداث الفريدة التي تستضيفها وتنظمها طوال العام، حيث حصلت حديقة «أكوا فن» رسمياً على شهادة غينيس للأرقام القياسية، لكونها أكبر حديقة مائية قابلة للنفخ على مستوى العالم.

وتم افتتاح حديقة «أكوا فن» عام 2016 على امتداد شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، لتقدم وجهة ترفيهية تشمل مضمار حواجز مملوءاً بالتحديات البدنية والتشويق على الماء، ومصمم ليناسب الزوار من كل الأعمار. ويصل حجم الحديقة الآن إلى ثلاثة أضعاف حجمها الأصلي، أما تصميمها فيشكل كلمات «أنا أحب (إكسبو 2020 دبي) باللغة الإنجليزية

(I love (heart symbol) Expo 2020 Dubai)، ويمكن رؤيتها بوضوح من الطائرات التي تسافر إلى دبي. وتبلغ مساحة حديقة «أكوا فن» 42.400 متراً مربعاً، لتصبح أكبر حديقة مائية قابلة للنفخ في العالم رسمياً.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن تحقيق رقم قياسي عالمي آخر لدبي، خلال حدث مهم مثل مهرجان دبي للتسوق، هو إنجاز جديد نفخر بإضافته إلى سجل المدينة المشرق.

لقد أسهم هذا الحدث المهم في تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن العالمية للحياة والعمل والزيارة، من خلال إثراء تجارب زوارها. وتعد الحديقة «أكوا فن» مثالاً مميزاً للمشاريع المحلية التي تطورت بشكل كبير لتوفر الآن قدراً كبيراً من الترفيه والمرح لزوارها على الشاطئ.

وتتضمن حديقة «أكوا فن» قبالة جميرا بيتش ريزيدنس، على أكثر من 72 حاجزاً، وتعمل على مدار العام، لتوفر لضيوفها تجربة ترفيهية مائية مثيرة لا مثيل لها في دبي.

• حجم الحديقة يصل إلى ثلاثة أضعاف حجمها الأصلي، وتصميمها يشكل كلمات «أنا أحب إكسبو 2020 دبي».

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