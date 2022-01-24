السعودية: القبض على 4 متورطين بتحطيم "صراف آلي" بغرض سرقته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي اليوم، أن شرطة محافظة الإحساء بالمنطقة الشرقية، ألقت القبض على 3 أشخاص، سعوديين ومقيم من الجنسية السودانية، قاموا بتحطيم جهاز صراف آلي لأحد البنوك بغرض سرقته.

كما تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على مواطن وتحديد هوية مقيم من الجنسية اليمنية مخالف لنظام الإقامة جارٍ القبض عليه، حاولا ارتكاب حادثة جنائية مشابهة، وأوضحت إجراءات الاستدلال مشاركتهما في حادثة الأحساء، حيث جرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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