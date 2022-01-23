أمريكا: القبض على "كلاي" بعد اطلاق النار على عاملة مطعم بسبب البطاطا المقلية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلقت سيدة النار على عاملة في أحد مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية، بعد خلاف وقع بينهما بسبب سعر البطاطا المقلية.

ووجهت السلطات تهما جنائية لتيريكا كلاي (30 عاما)، بعد الحادث الذي وقع في سانت لويس بولاية ميسوري، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

واتهمت كلاي بـ"الاعتداء من الدرجة الأولى والعمل الإجرامي المسلح"، بعد أن أطلقت النار على موظفة مجهولة الهوية، إثر تصاعد مشاجرة حول خصم على سعر البطاطا المقلية.

وبدأ الحادث عندما توقفت كلاي في سيارتها وتحدثت إلى الضحية، التي كانت تعمل في نافذة المطعم المخصصة لبيع الوجبات لركاب السيارات، وذكرت وثائق المحكمة أن الزبونة هددت بإطلاق النار على الضحية.

وفي وقت لاحق، ذهبت العاملة في استراحة خارج المطعم، حيث كانت كلاي تنتظرها، وذكرت الشرطة أن الأخيرة واجهت العاملة ثم ضربتها وأطلقت النار عليها، حسبما رصدت كاميرات مراقبة.

ونقلت العاملة إلى المستشفى لإصابتها بجروح، فيما غادرتها في وقت لاحق، و ألقي القبض على كلاي.

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