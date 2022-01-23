"لو صحي هقتله تاني" .. اعترافات مثيرة لقاتل "عجوز إمبابة"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعد 10 أيام من البحث والمطاردة، سقط المتهم بقتل مسن عُثر على جثته في حالة تحلل بمنطقة إمبابة شمال الجيزة في مصر.

وفي التفاصيل، ارتكب المتهم جريمته ثم توارى عن الأنظار تاركاً محل إقامته، وبعد تنقل دام أكثر من أسبوع، استقر داخل شقة بمحافظة السويس لم يدرِ أنها ستعجل بسقوطه.

وفوجئ بمأمورية من ضباط مباحث إمبابة يلقون القبض عليه، واقتادت القوات المتهم الخمسيني ليقر بجريمته مرددا عبارة "لو صحي تاني هقتله تاني يا بيه.. يستاهل اللي حصله" ليتم الزج به إحدى غرف الحجز، تمهيداً لإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغاً يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم إمبابة في الجيزة.

وبالمعاينة، توصلت التحقيقات إلى أن الجثة لرجل ستيني بها 15 طعنة متفرقة بالجسم، بدأت في حالة تحلل لمرور عدة أيام على الوفاة.

التحقيقات الأولية كشفت أن الضحية يبلغ من العمر 60 سنة، وتربطه علاقة بمتسول آخر في الخمسينيات من العمر، لكنه رفض مؤخرا طلبات الستيني، وتطور الأمر بينهما إلى إنهاء المتسول حياة صديقه طعنا.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

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