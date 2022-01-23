قرود قرية هندية تقتل أكثر من 200 كلب انتقاماً لمقتل قرد رضيع

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

مارست مجموعة من القرود في بلدة هندية عملية انتقامية ضد 250 كلبا الشهر الماضي، بإلقائها من ‏فوق مباني شاهقة.‏

وأخبر السكان المحليون في لافول، وهي بلدة يسكنها 5000 شخص على بعد حوالي 300 ميل شرق مومباي، أن القرود بدأت في الانتقام الشهر الماضي، بعد أن قتلت مجموعة من الكلاب قردا رضيعا، بحسب قناة "نيوز 18" الهندية.

وأفاد السكان أنه منذ حادث مقتل القرد الرضيع، قامت القرود بخطف الكلاب بمجرد رؤيتها، وتجرها إلى قمم الأشجار والمباني الشاهقة من أجل إلقائها من فوق.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن كل الكلاب تقريبا في بلدة لافول قُتلت في عملية التصفية الخاصة بالقرود.

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