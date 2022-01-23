إعادة بناء وجه مومياء مصرية يكشف عن صورة دقيقة لـ"امرأة فاتنة".. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت عملية استمرت لأشهر لإعادة بناء وجه مومياء مصرية شهيرة موجودة في النمسا، عن "وجه جميل"، بحسب توصيف العلماء، لشابة ماتت قبل حوالي 2600 عام.

وأمضى العلماء عدة أشهر في عملية إعادة بناء أشهر مومياء مصرية موجودة في سويسرا والمعروفة باسم "شيب إن إيزيس" أو Shep-en-Isis، عن طريق استخدام تقنيات التصوير المقطعي المحوسب بالإضافة إلى البيانات المورفولوجية المأخوذة من هيكلها العظمي.

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