طفل بريطاني يأكل الورق والسجّاد والحفاضات وأثاث البيت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعاني طفل بريطاني صغير من اضطراب نادر يجعله يأكل مجموعة كبيرة من المواد غير الصالحة للأكل، مثل الورق والكتب والحفاضات والأثاث.

ويحاول ويليام باكلي، البالغ من العمر أربعة أعوام، تناول المواد غير الغذائية منذ أن كان في الثانية من عمره.

وقد شاركت أمه ماري باكلي 32 عامًا، من هال، شرق يوركشاير، الصعوبات التي تواجهها في التعامل مع اضطراب الأكل لدى ابنها ويليام، حيث يتعين على ماري، إزالة الألعاب اللينة والكتب من غرفته وتبذل قصارى جهدها لإلهائه عن رغبته في تناول الطعام أثناء النهار.

وقال الطبيب المشرف على ويليام، إن حالته تجعله ينجذب إلى تناول أشياء لا تحتوي على قيمة غذائية، وهذا ما يشكل خطراً صحياً عليه، إذا لم تتم مراقبته بشكل جيد.

وتجد والدة الطفل، صعوبات بالغة في السيطرة على حالة ابنها وخاصة عندما يستيقظ في الليل وهي نائمة، ويعمد إلى تناول الورق أو أي شيء يجده في طريقه.

واشتكت الأم أيضاً من أنه طفلها، يفسد أثاث المنزل، إذ أنه عمد مؤخراً إلى قضم جزء من غطاء الأريكة، مما استوجب تغييره.

إضافة إلى ذلك يتناول ويليام ألياف السجاد والألعاب اللينة وغطاء المطر على عربته وأي شكل من أشكال الزغب أو الشعر.

في الوقت الحالي، لا يزال ويليام في مرحلة ما قبل المدرسة وينتظر وضعه في مدرسة مناسبة لاحتياجاته، حيث يعاني أيضًا من اضطراب طيف التوحد وتأخر النمو واضطراب المعالجة الحسية.

وتأمل والدته في رفع مستوى الوعي بظروفه ومشاركة معاناتها اليومية مع طفلها، وفق ما أورد موقع "ميترو" الإلكتروني.

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