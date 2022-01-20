سعودي يوثق "تجمد ثوبه" من شدة البرودة .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق شدة البرودة في احدى المحافظات السعودية، حيث وثق مزارع سعودي تجمد ثوبه "بشكل مستقيم".

المزارع ظاهر عتيق الشراري، ظهر في مقطع مصور امس الاربعاء، يظهر الثوب متجمد ويبدو وكأن شخصا يرتديه.

وقال الشراري: "السلام عليكم أسعد الله صباحكم بكل خير التاريخ اليوم 19 يناير 2022 .. الثوب متجمد هذا الثوب الشغل حق المزرعة ونحمد الله ونشكره".

المزارع ظاهر عتيق الشراري من محافطة #طبرجل يوثق شدة البرودة وماحصل لأحد الملابس التي يرتديها أثناء عمله بمزرعته.@ALMISNID @nazeeh_alhaizan @A__alhussaini pic.twitter.com/F0KHcmpPoc — سناب القريات (@Gorayat_Snap) January 19, 2022

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