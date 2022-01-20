العروض الفنية والاستعراضية تتواصل ضمن فعاليات «دبي للتسوق»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تواصلت في دبي عروض «مهرجان دبي للتسوق»، حيث نظم مركز ميركاتو للتسوق يوماً للمرح العائلي استمتع خلاله الحضور بمجموعة من العروض الرائعة على المسرح الرئيس.

وبدأت الفعالية بعروض الرسم الكاريكاتيري لشخصياتهم من قبل أحد فناني الكاريكاتير المبدعين، ومشاهدة عرض الرسم السريع الذي أدهش الحضور، حيث قام الرسام برسم قطعة فنية ساحرة في غضون دقائق ومن ثم تفاعل الحضور مع مجموعة «ماغريت» للرقص الاستعراضي، حيث أدت المجموعة عرض الألعاب البهلوانية الراقصة، ضمن رؤية معاصرة للفن العالمي تضم الخيال والرقص والسيرك، بأداء مذهل وشيق في أجواء مليئة بالمرح والتشويق.

ويستمر ميركاتو بتقديم مجموعة من العروض الفنية حتى 30 يناير، ومنها رقصة الهيب مع محترفي رقص الهيب هوب بالرقص على المسرح والعرض البهلواني السريع لفنانين محترفي الأداء يقدمون عرضاً خاصاً للألعاب البهلوانية.

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