وفاة أكبر معمر في العالم عن 112 عاما

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي، والذي تصفه موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأنه أكبر معمر في العالم، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 112 عاما، وفقا لتقرير إخباري إسباني.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية «إي إف إي» المملوكة للدولة، إن دي لا فوينتي توفي في منزل بمدينة ليون الواقعة شمال غربي إسبانيا.

وكانت موسوعة غينيس قد سمت دي لا فوينتي أكبر معمر في العالم في سبتمبر الماضي.

وذكرت «غينيس» أن دي لا فوينتي ولد في حي بوينتي كاسترو بمدينة ليون في 11 فبراير 1909.

وأوضحت «إي إف إي» أنه كان تاجرا إسكافيا، وبدأ العمل في مصنع للأحذية في سن 13 عاما.

ونجا دي لا فوينتي من جائحة تفشي الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، وأنجب من زوجته أنتونينا 8 أطفال، ورزق بعد ذلك 14 حفيدا و22 من أبناء الأحفاد، وفقا لتقرير «إي إف إي».

وأوضحت الوكالة أيضا أنه من المقرر دفنه اليوم الأربعاء في مقبرة محلية.

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