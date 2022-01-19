شخصيات الصغار المفضلة تشارك في مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

على مدار شهر يناير الجاري، يواصل مهرجان دبي للتسوق تقديم فعالياته الترفيهية لكل أفراد العائلة من خلال جدول حافل بالأنشطة والعروض الحية. وما بين عالم «هاري بوتر» السحري في مول الإمارات، إلى «دورا» المستكشفة و«باو باترول» في «دبي فستيفال سيتي مول»، تطل علينا العديد من شخصيات الصغار المفضلة في النسخة الـ27 من المهرجان الأكبر والأطول عالمياً.

حتى الرابع من فبراير الجاري، يحط عالم «هوغورتس» رحاله في مول الإمارات خلال مهرجان دبي للتسوق ليقدم تجربة «هاري بوتر» الفريدة من نوعها. بالتعاون مع «وارنر بروس»، وفي أول تجربة من نوعها في المنطقة، تقدم عروض «هاري بوتر» من أشهر مشاهد روايات وأفلام «هاري بوتر» الشهيرة مع أجواء من الترفيه والأنشطة المميزة التي تتمحور حول ذلك العالم السحري للفتى الساحر، والدخول مجاناً للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم في متاجر مول الإمارات.

ويستضيف «دبي فيستيفال سيتي مول» عرض «نيكلوديون روكس» الذي يتيح للصغار والكبار فرص عيش أجواء عالم «نيكلوديون» مع «دورا المستكشفة»، وشخصيتي «مارشال» و«تشيس» من «باو باترول»، والجنيتين الشقيقتين «شيمر» و«شاين». ويستمر عرض «نيكلوديون روكس» حتى 25 يناير، ويتاح للحضور فرصة الرقص على وقع مجموعة متنوعة من الإيقاعات الرائعة خلال حفلات الرقص والغناء للعرض الموسيقي «أول ستارز» (All Stars).

وفي «إكسبو 2020 دبي»، يلتقي الصغار شخصيات المعرض الرسمية، راشد ولطيفة، في مغامرة جديدة مثيرة بقيادة سلامة شجرة الغاف، بينما يكتشفون كل ما يقدمه المعرض. ويظهر راشد مع لطيفة في أجنحة التنقل والفرص والاستدامة، بمساعدة الأمناء أوبتي وألف وتيرّا، ليقدموا فقرات ترفيهية للأطفال. كما يمكن للصغار شراء الهدايا التذكارية للشخصيات الرسمية من متاجر إكسبو ليستمتعوا بها في منازلهم.

وفي مردف سيتي سنتر، تلتقي العائلات بأبطال سلسلة أفلام مدغشقر من 20 إلى 29 يناير، لخوض أكبر مغامرة في الغابة.

• في «إكسبو 2020 دبي» يلتقي الصغار، شخصيات المعرض الرسمية راشد ولطيفة.

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