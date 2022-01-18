مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء في أحد أشهر سلسلة متاجر بمصر.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو لمشاجرة حادة بين بعض العملاء والموظفين في متجر "كارفور" الشهير بالمعادي.

ووصلت المشاجرة إلى تدخل الموظفين بالأسلحة البيضاء، مما أثار غضبا كبيرا بين المتواجدين في المكان.

وقال هيثم محسن، أحد شهود العيان: "يوم الجمعة الموافق 14 يناير، ذهبت مع أولادي ووالدتي ومعنا خالي وأختي إلى كارفور فرع المعادي، ووقفت أمام ثلاجة الجبن لشراء بعض احتياجاتنا، وفجأة نشبت مشاجرة بين بعض الزبائن وتدخل بها الموظفين بالمكان فأصبحوا جزء منها، ثم فوجئت بالموظف يقفز أمامي من أعلى ثلاجة الجبن ومعه سكين ليلحق بزملائه ويدافع عنهم، فاعترضت طريقه سيدة مسنة فدفعها وسقطت أرضاً".

وتابع شاهد العيان: "تحركنا سريعا لمساعدة السيدة المسنة والتدخل لإيقاف الموظف، وذهبت أيضا لإبعاد أولادي إلى مكان آمن بعدما زادت المشاجرة ووصلت لحدود غير معقولة".

وأضاف محسن: "في وسط العنف الشديد أصيب خالي بكدمة في رجله نتيجة لدفع باب أحد الثلاجات بها بواسطة أحد الموظفين، احنا مش في سويقة، في أمن كان المفروض يتدخل، ازاي مكان كبير كدة يحصل فيه تصرفات بالهمجية دي، وكل اللي كان فارق مع المديرين أن في ناس بتصور وكانوا بيمنعوا التصوير بدلا من فض المشاجرة".

واختتم: "فضلت ازعق واتخانق، جابولي مدير الثلاجات عشان يهديني، وأبعدوا الموظف إلى الخارج حتى تهدأ المشاجرة، والتي لم نعرف سببها من البداية حتى الآن".

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