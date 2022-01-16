إعلامي سعودي يفيق بعد 97 يومًا في "غيبوبة كورونا".. وهذا ما طلبه من الناس ! .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجَّه الإعلامي السعودي خالد عكاش العنزي نصيحة بعد إفاقته من غيبوبة دامت 97 يومًا، كان سببها إصابته بفيروس كورونا، مناشدًا الجميع الأخذ بالإجراءات الاحترازية، والمسارعة بأخذ اللقاحات، واتباع التعليمات كافة.. مشيرًا إلى أن "ما حصل له ليس بهيِّن".

جاء ذلك في مقطع فيديو، بثه تجمُّع الرياض الصحي الثاني، تضمَّن "نصيحة للإعلامي خالد عكاش العنزي"، أشار فيها إلى معاناته بسبب فيروس كورونا؛ إذ أدخله المستشفى لمدة 97 يومًا وهو في غيبوبة، مستذكرًا الأعراض النفسية التي تعرضت لها أسرته وأبناؤه خلال فترة الغيبوبة التي لم يشعر بها.

وطالب "العنزي" حسب موقع "سبق" الإخباري السعودي، كل من يشاهد المقطع بأن يبادر إلى أخذ اللقاح، وألا يتأخر في ذلك، لافتًا إلى أن "ما حصل له قد يحصل لكل من تهاون وتأخر في أخذ اللقاح، وخالف تعليمات الجهات المختصة الرسمية".

وختم موقع "سبق" بالقول "يعاني الزميل خالد عكاش فشلاً كلويًّا، وهو بحاجة ماسة لمتبرع بكلية؛ وناشد تفريج كربته، ومساعدته في إنهاء معاناته مع الغسيل الكلوي".

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