عمرها 100 عام وقامت بما يعجز عنه شباب اقوياء «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

إستطاعت عجوز روسية أن تقوم بما يعجز عنه شباب أقوياء في مقتبل العمر، وذلك إحتفالا بيوم ميلادها الـ 100.

وسجلت سيدة روسية مسنة في يوم عيد ميلادها المئوي، رقما قياسيا بوقوفها حافية القدمين على مسامير لمدة 100 ثانية.

وأقيم الحفل في مدينة بيلغورود الروسية، بمناسبة الاحتفال بـ«الجدة الحديدية» ماريا كولتاكوفا، في يوم عيد ميلادها المئوي. بحسب وكالة «سبوتنيك».

ولتوثيق الحدث حضر رئيس «كتاب الأرقام القياسية الروسي» ستانيسلاف كونينكو، يذكر أن ماريا وقفت على المسامير لأول مرة في حياتها.



وكانت ماريا وهي بعمر 98 قد شاركت ببطولة الرماية بالمسدس الهوائي، وفي عامها الـ99 جلست لقيادة دبابة.

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