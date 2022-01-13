رابح صقر يعد جمهوره بمفاجأة في 2-2-2022
شوق الفنان السعودي رابح صقر عبر حسابه الرسمي على تويتر الجمهور لعمله الجديد اذ كتب على حسابه "2-2-2022"، حيث بدا واضحاً ان هذا التاريخ سيشهد إطلاق ألبوم غنائي جديد للفنان السعودي.
واللافت هو ان الملحن محمود الخيامي، علق على منشور رابح بالقول: "أستاذ كبير واحبه وتشرفت بشراكته النجاح .. رابح الموسيقي وصقر الخليج .. الحب رابح".
أستاذ كبير واحبه وتشرفت بشراكته النجاح— Mahmoud elKhayami (@MahmoudKhayami) January 12, 2022
رابح الموسيقي وصقر الخليج
الحب رابح @RabehSaqer ❤️❤️ https://t.co/foMntgJeNz
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