رابح صقر يعد جمهوره بمفاجأة في 2-2-2022

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شوق الفنان السعودي رابح صقر عبر حسابه الرسمي على تويتر الجمهور لعمله الجديد اذ كتب على حسابه "2-2-2022"، حيث بدا واضحاً ان هذا التاريخ سيشهد إطلاق ألبوم غنائي جديد للفنان السعودي.

واللافت هو ان الملحن محمود الخيامي، علق على منشور رابح بالقول: "أستاذ كبير واحبه وتشرفت بشراكته النجاح .. رابح الموسيقي وصقر الخليج .. الحب رابح".

أستاذ كبير واحبه وتشرفت بشراكته النجاح

رابح الموسيقي وصقر الخليج

الحب رابح @RabehSaqer ❤️❤️ https://t.co/foMntgJeNz — Mahmoud elKhayami (@MahmoudKhayami) January 12, 2022

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