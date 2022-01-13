محمد عبده ينفي اعتزاله الغناء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نفى الفنان السعودي الكبير محمد عبده، شائعة اعتزاله الفن، والتي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول اعتزال فنان العرب بسبب حديثه عن نهاية رحلته في حفله الأخير بالرياض، ونفى محمد عبده في تصريحات تلفزيونية هذه الشائعة، وقال " اعتزال الفن مسؤولية ليس على قدرها"، مشيرا إلى انها مسؤولية هو غير قادر على تحملها وأكبر من تحمله، وطمأن جمهوره بهذا التأكيد بعد الجدل حول اعتزاله الغناء.

ورزق الفنان الكبير مؤخراً بمولود جديد، اسماه سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

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